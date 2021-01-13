В регионе днем будет малооблачная погода без существенных осадков.

В среду, 13 января, во Владимирской области погода существенно не изменится. По данным владимирского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе днем будет малооблачная погода без существенных осадков. В отдельных районах области изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха днём -21…-16 °C.﻿14 января будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём снег, местами сильный. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, , местами снежные заносы. Ветер северо- восточный 7 –12 м/с. Температура воздуха ночью -24…-19 °C, днём -18…-13 °C.