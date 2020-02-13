Пятая ракетка мира Даниил Медведев выбыл в первом круге теннисного турнира в Роттердаме. Российский теннисист проиграл в двух сетах канадцу Вашеку Поспишилу со счетом 4:6, 3:6.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев выбыл в первом круге теннисного турнира в Роттердаме. Российский теннисист проиграл в двух сетах канадцу Вашеку Поспишилу со счетом 4:6, 3:6.Даниил Медведев считался фаворитом турнира и был посеян под первым номером. Однако был вынужден зачехлить ракетку уже после первой встречи. Не смог преодолеть второй барьер и другой российский теннисист Карен Хачанов. Карен уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:4, 3:6, 4:6.Даниил Медведев нашёл объяснение своей неудаче. "Я играл недостаточно хорошо, чтобы победить. Буду усерднее тренироваться, что успешно выступить на турнире в Марселе", — приводит слова Медведева РИА Новости.