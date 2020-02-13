По данным аналитической фирмы Bernstein, в 2025 году Apple Pay будет обеспечивать 10% мировых транзакций и станет главным конкурентом PayPal на рынке онлайн-платежей.

Объем транзакций, проходящих через платежный сервис Apple Pay растет. Совсем скоро платежная система от Apple может стать главным соперником PayPal на рынке онлайн-платежей, а в будущем Apple придётся конкурировать с Visa и MasterCard. Не исключено, что Apple сделает свою платёжную систему, чтобы не зависеть от других компаний.По данным аналитической фирмы Bernstein, на долю Apple Pay приходится около 5% мировых транзакций по картам, в 2025 году "яблочная" платежная система будет обеспечивать 10% мировых транзакций и станет главным конкурентом PayPal на рынке онлайн-платежей.После того, как продажи iPhone начали снижаться, Apple стала развивать сервисный бизнес, который включает в себя и платежную систему. Выручка подразделения за последние три месяца 2019 года составила $12,7 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Амбиции компании в области платежей опираются на многолетний опыт операций с картами и обширной клиентской базе, состоящей из сотен миллионов пользователей iPhone.Гонка за цифровые платежи — это огромные возможности и триллионные доходы по всему миру. Ежегодный торговый оборот по картам Visa и MasterCard составляет более 14 триллионов долларов и продолжает расти по мере того, как все больше транзакций происходят через Интернет и мобильные приложения, а также по мере того, как потребители во многих частях мира реже используют наличные деньги.Apple Pay зарабатывает деньги, взимая комиссию с каждой транзакции. Пользователи могут хранить свои кредитные и дебетовые карты в электронном кошельке и использовать его для осуществления бесконтактных платежей — подкрепленных биометрической безопасностью — с помощью технологии связи ближнего действия (NFC) в телефоне. По прогнозам Juniper Research, в США рынок бесконтактных платежей вырастет до 1,5 триллионов долларов в 2024 году по сравнению с 178 миллиардами долларов в этом году.Не так давно Apple сообщала, что около 9 из 10 бесконтактных платежей, проходящих через NFC-терминалы, приходятся на Apple Pay. По данным источника Loup Ventures, за год популярность сервиса увеличилась втрое. При этом на рынок США за год приходится лишь 5% новых пользователей, по международному рынку – 11%.Конечно, помимо Apple, есть множество смартфонов с платежными приложениями, но у Apple Pay есть несколько преимуществ. Приложение предустановлено на iPhone, и Apple имеет жесткий контроль над технологией NFC, которая используется для бесконтактных платежей. Вот почему Apple Pay является единственным мобильным кошельком iPhone, который может проводить NFC транзакции.Некоторые регуляторы рассматривают контроль Apple над чипом NFC как антиконкурентное поведение. Apple утверждает, что ее политика направлена на усиление безопасности и на то, чтобы сделать взаимодействие пользователей с системой как можно более удобным. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начала расследование в отношении Apple Pay.В работе платежной системы увидели признаки ограничения конкуренции из-за того, что приложение Wallet на iPhone не поддерживает другие способы оплаты, тем самым вынуждая пользователей расплачиваться с помощью Apple Pay. Представители комиссии заявили, что регулятор внимательно следит за развитием мобильных платежных решений, поведением операторов, которые работают в финсекторе, включая мобильные платежи.В ноябре прошлого года немецкие законодатели одобрили новый закон по борьбе с отмыванием денег, соответствующий последним нормам ЕС. Причиной стало правило, согласно которому цифровые платформы обязуются открыть свой интерфейс для платежных служб и приложений: оно в том числе касается системы мобильных платежей Apple Pay, сообщало издание Der Spiegel. Таким образом, теперь нельзя будет осуществлять бесконтактную передачу данных между устройствами Apple и банковскими приложениями: вместо этого должны использоваться более сложные методы передачи, такие как считывание QR-кода.Законодательство отражает растущую готовность Германии ослабить контроль компаний США над технологическими продуктами и сервисами. В настоящее время традиционные приложения банковских платежей не могут получить доступ к NFC-чипу в iPhone или Apple Watch и вынуждены прибегать к таким методам передачи данных, как QR-коды. Предоставление участникам доступа к этой платформе (на платной основе) помогло бы выровнять позиции игроков, считают законодатели.Apple Pay, которая позволяет платить с помощью смартфонов iPhone, является быстрорастущей областью бизнеса компании, которая угрожает подорвать доминирование традиционных банков в розничных платежных системах.Впрочем, Apple Pay в ближайшее время не будет представлять угрозу для финансовых гигантов. Аналитики Bernstein считают, что Apple по-прежнему нуждается в поддержке карточных платежных систем, которым люди доверяют и которые достаточно распространены."Apple Pay действительно является одной из долгосрочных конкурентных угроз для PayPal", — пишут аналитики Bernstein. На данный момент PayPal является лидером рынка электронных платежей, но Apple и PayPal могут в конечном итоге начать конкурировать за одну и ту же территорию в ближайшие годы.