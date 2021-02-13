Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Накануне в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре пилорамы в деревне Сакино Муромского района. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара было установлено открытое горение кровли и внутри здания. Пожарные не допустили распространения огня по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 700 кв. м. Сгорела кровля и имущество пилорамы. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники 21 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области