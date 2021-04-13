Всего за прошлый год 25 народных избранников получили 138 млн 759 тысяч рублей.

Всего за прошлый год 25 народных избранников получили 138 млн 759 тысяч рублей.Это следует из на сайте горадминистрации декларации о доходах.Больше всего заработал Алексей Лызлов - более 81 млн рублей.Председатель комитета горсовета по жизнеобеспечению Дмитрий Чижов получил 8 млн 220 тысяч рублей.А на третьем месте Сергей Киселёв, он заработал 8 млн 162 тысячи рублей.Отметим, что годовой доход председателя горсовета Николая Толбухина в разы скромнее - 1 млн 989 тысяч рублей.А вот у депутатов Оксаны Завьяловой (390 тысяч рублей) и Дмитрия Павлова (402 тысячи) заработок вполне сопоставим со средним по городу.Фото