Праймериз для всех. Во Владимирской области продолжается регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Попробовать свои силы в большой политике может любой

Праймериз для всех. Во Владимирской области продолжается регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Попробовать свои силы в большой политике может любой желающий. Кандидаты должны быть старше 21 года, не иметь иностранного гражданства, судимости, финансовых активов за рубежом и не состоять в другой политической партии. В предварительном голосовании решил принять участие и Роман Кавинов –