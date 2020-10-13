Футбольный клуб “Муром” сразился с аутсайдером Первенства. Муромлян принимал ФК “Чита”. Он на последнем месте турнирной таблицы чемпионата. Тем не менее, совладать с соперником

Футбольный клуб “Муром” сразился с аутсайдером Первенства. Муромлян принимал ФК “Чита”. Он на последнем месте турнирной таблицы чемпионата. Тем не менее, совладать с соперником муромским футболистам не удалось. “Чита” забила единственный мяч в первом тайме и он по сути стал победным. Отыграться “Мурому” не удалось. Комментатор: Владислав, Владислав! Бей Галиев! Гол! Гол! Гол! Такие эмоции