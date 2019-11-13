Призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин получил серьезную травму на тренировке. Денис сломал ногу, и теперь возникли сомнения в его участии в токийской Олимпиаде.

Призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин получил серьезную травму на тренировке. Денис сломал ногу, и теперь возникли сомнения в его участии в токийской Олимпиаде.Личный тренер Аблязина Сергей Старкин сообщил ТАСС, что гимнаст неудачно приземлился после выполнения опорного прыжка. "Сложно сказать, успеет ли Денис восстановиться к Олимпиаде. Это станет ясно после периода реабилитации".27-летний Денис Аблязин — трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Кроме того он дважды становился чемпионом мира и восемь раз выигрывал золотые медали чемпионатов Европы.