В октябре трое местных жителей фиктивно поставили на учет 13 иностранных граждан.

В октябре текущего года в ходе профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Александровскому району были выявлены факты нарушения миграционного законодательства.Полицейские установили, что 33-летняя местная жительница, выступая в качестве принимающей стороны, предоставила в отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии граждан соседних государств, указав место их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у женщины не было.Двое других местных жителей направили девять аналогичных уведомлений, не планируя в реальности предоставлять иностранцам место для проживания.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).