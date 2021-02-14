К православному празднику Сретение - в день, когда в народе считали, что зима встречается весной- пекли Жаворонков.

К православному празднику Сретение - в день, когда в народе считали ,что зима встречается весной- пекли Жаворонков. И как оказалось эту традицию сегодня сберегают в Муроме.Птицы - вестник надежды, новых планов и самого долгожданного времени года. Весну в муромском районе встречали со сдобными птицами "жаворонками" или "жаварОнками". Необычные булочки пекли, чтобы закликать весну, или проще говоря, приблизить наступление тепла.Наталья Чернышева- экскурсовод:- Были еще и местечковые названия даже для Муром и Муромского района. Например ближе к меленковскому району в деревнях говорили - "какурки", но опять же с курицей связано. Всегда это было птичье: сороки , тетеры и так далее.Тесто делали разное: в семьях побогаче - из пшеничной муки,тогда "птички" были похожи на современную сдобу. А в семьях победнее- из ржаной муки и закваски, тогда выпечка похожа на печенье. Да и форм было много, птиц изображали и сидячими, и в полете. Глаза делали из специй: гвоздики или перца.Наталья Чернышева- экскурсовод:- Зачастую хозяйки добавляли еще все возможные полосочки, точки. Они обозначали поле и посевы. То есть носили уже такой достаточно сакральный характер.Голову у птичек не ели, относили скотине, а все крошки собирали и отдавили птицам. Готовили "жаворонков" начиная со Сретения 15 февраля. С этой выпечкой связано много пословиц, песен и традиций.Наталья Чернышева- экскурсовод:- С жаворонками выбегали дети и начинала закликать весну. Забирались или на крышу сарая либо на высокий холм. Саму по себе птичку насаживали на палочку или на веточку, и поднимали максимально высоко к солнцу.Сейчас, к сожалению, мало хозяек следует традициям. Да и на крышу так просто теперь не залезешь. Но научиться делать жаворонков все же можно , например, на занимательном мастер - классе.Екатерина Таманова:- С жаворонками весны загадывали в началеи судьбу на будущий год. Под крыло сдобной птице клали записку с пожеланиями. У меня это удача.Екатерина Таманова. Александр Чунаев. Вести Владимир.