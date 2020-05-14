14.05.2020

2020-05-14 17:35:03

Владимирскому бизнесу начали давать льготные кредиты на выплату зарплаты

Госпрограмма льготных кредитов на выплату заработной платы пользуется спросом. Средства, полученные по программе, дают возможность предпринимателям своевременно выплачивать зарплату сотрудникам в период вынужденного простоя или сокращения деятельности. Один из владимирских автосервисов поделился опытом оформления такого кредита.

Игорь Бачернихин, собственник «Шина-сервис Владимир»: «Наши продажи легковых шин и дисков упали на 50% и на 50% уменьшилась выручка от оказания услуг по нашему монтажу, по автосервису. Мы полторы недели не работали, была, конечно, определенная паника, непонимание того, что будет дальше и как дальше жить, потому что люди находились дома, и мы должны были им выплачивать зарплату».

Сейчас в автосервисе снова начинается работа. Но еще несколько дней назад станции техобслуживания и ремонтные мастерские пустовали - режим самоизоляции нарушил все планы. Не было клиентов - не было и работы, а значит, и доходов, чтоб платить сотрудникам зарплату. Решение нашлось - в компании узнали о том, что их бизнес подходит под условия государственной программы поддержки, и обратились в один из крупнейших банков - ВТБ.

Игорь Бачернихин, собственник «Шина-сервис Владимир»: «Обратились в банк буквально в понедельник, быстро подали минимальный пакет документов и уже в среду получили эти деньги наши сотрудники».

Получить льготный кредит на зарплату могут юридические лица и индивидуальные предприниматели из списка отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19, указанных в постановлении Правительства РФ.

Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области: «Банк ВТБ во Владимирской области, действуя в рамках программы поддержки, выдало уже порядка 62 миллионов рублей кредитов на выплату заработной платы. Среди клиентов, которые воспользовались данным льготным видом кредита, сервисный центр "Шина-сервис Владимир", автотранспортное предприятие "Рефсервисцентр", база отдыха "Сосновый бор" и многие другие. Всего порядка 557 сотрудников этих предприятий получат заработную плату в расчет средств от выданных кредитов».

Кредит можно взять на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка будет нулевой, на оставшийся период — 3,5% годовых. В ВТБ отмечают, что для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, а само рассмотрение заявления займет всего один рабочий день.