Сообщение о возгорании в квартире дома №7 корпус 3 по улице Грибоедова поступило в 19.21.

В Коврове произошел пожар в многоэтажке. Сообщение о возгорании в квартире дома №7 корпус 3 по улице Грибоедова поступило в 19.21. Сообщили в региональном МЧС.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. В результате пожара сгорело имущество на площади 1 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек из них 2 детей. Причины устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек.