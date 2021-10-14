Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нет койко-мест!
Критическая ситуация на коронавирусном...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нет койко-мест!
Критическая ситуация на коронавирусном фронте. Появится ли в регионе быстровозводимый инфекционный госпиталь?
- Семь раз отмерь...
Отрезали лишку. Почему после ремонта дорога в деревне Загорье Судогодского района стала уже и кто будет исправлять ошибку?
- Противопожарные меры
Cотрудники МЧС устанавливают пожарные извещатели в домах владимирцев. Кому положена помощь по соцконтракту?