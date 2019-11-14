Откликнулись все соседи. Кто помог деньгами, кто работой.

Память о подвигах, которая объединила все поколения жителей деревни. В Гусь-Хрустальном районе в деревне Спудни, родовом гнезде Героя Советского Союза Ивана Калабушкина, жители увековечили имена всех ушедших на Великую Отечественную войну односельчан.Мимо этого дома в деревне Спудни не проедешь. Заброшенный, но ухоженный. На нем плакат: здесь родился Герой Советского Союза Иван Калабушкин. Рядом - мемориал ушедшим на Великую Отечественную войну односельчанам. Появился он в прошлом году, стараниями двух местных жителей.Светлана Суворова, глава администрации Демидовского сельского поселения: «Все это они сделали своими руками, ребята занимались Шмелев Сергей и Суворов Николай, это старшее поколение, и разумеется с компьютерными сетями связывались уже дети их, как бы приобщили всех - все вложили, и вот они построили, спасибо им, молодцы.»Понимание приходит с возрастом, рассказывает Николай Суворов. Все началось с того, что захотели с сыном отыскать братскую могилу, где в годы войны мог быть похоронен его отец. Нашли. А затем решили поименно вспомнить тех, кто не вернулся в родные Спудни в 45-м. Стали собирать деньги на памятник. Откликнулись все соседи. Кто помог деньгами, кто работой. Откликнулись даже правнуки погибших - их разыскали по интернету. Место выбрали рядом с домом Калабушкина. Здесь о подвигах летчика помнит каждый.Николай Суворов, житель д. Спудни: «Он же наш, местный... Я был маленький, когда он после войны приезжал, собирали ему на самолет, купили ему на свои пожертвования, он на нем воевал, там написано, сколько вылетов.»Ивана Калабушкина называют первым асом Великой Отечественной. В первый же день войны, защищая Брестскую крепость, он уничтожил пять вражеских самолетов. На его счету 361 вылет и 16 сбитых противников. После войны Калабушкин продолжил службу, ушел в отставку в 1964 в звании генерал-майора авиации. Умер в Ленинграде, в 1985-м. На Серафимовском кладбище - скромный памятник. А здесь, в Спудни, этот дом. Николай и Сергей регулярно окашивают территорию. Недавно елочки посадили.- А дом восстановить нет идеи?- А дом - это уже не по силам, если бы помощь какая была от администрации, но никто, ничего, не хочет помогать.И все же надежда есть, на детей, внуков, соседей, друзей. Для начала бы перекрыть крышу, укрепить фундамент, говорит Николай. Тогда дом простоит еще сто лет. Как символ живой памяти.Екатерина Гусева, Максим Котов. Вести-Вести