В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти.

13 декабря полицейские Владимира задержали 20-летнего жителя области, подозреваемого в краже. Парень оказал сопротивление и ударил одного из сотрудников МВД ножом.Ряд федеральных СМИ сообщали, что злоумышленнику удалось скрыться, но в пресс-службе ведомства опровергли эту информацию.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти.По ходатайству следователя он отправлен в следственный изолятор.