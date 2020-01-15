Владимир Путин обсудил исполнение нацпроектов с Алексеем Кудриным. Встреча была приурочена к дню рождения надзорного органа. В Москве 14 января прошло расширенное заседание коллегии Счетной палаты. Его посвятили 25-летнему юбилею ведомства. О празднике говорили, но настрой у участников в целом был рабочим.

Президент России Владимир Путин обсудил исполнение нацпроектов с Алексеем Кудриным. Встреча была приурочена к дню рождения надзорного органа. В Москве 14 января прошло расширенное заседание коллегии Счетной палаты. Его посвятили 25-летнему юбилею ведомства. О празднике говорили, но настрой у участников в целом был рабочим.На заседании Счетной палаты звучали не только дежурные поздравления. Хотя мэр Москвы Сергей Собянин вместе с официальной речью предложил Алексею Кудрину довольно оригинальный метод аудита."Как мы оценим счастливое детство детишек? Как это все измерить? Единственный орган, что может это сделать — это Счетная палата", — отметил московский градоначальник.Сам же Алексей Кудрин традиционно комментировал макроэкономику. В частности, профицитный госбюджет. Плюс к этому, 1 триллион рублей остался неизрасходованным на национальные проекты, хотя налог на добавленную стоимость поднялся с 18 до 20 процентов."Доля сверхвысоких платежей, которые платят нефтяники и газовики, в ВВП уменьшается. Вот почему уменьшаются и возможности бюджета по-прежнему существовать и жить за счет этого. Вот почему те профициты, о которых говорят, временные. Считать, что если мы сейчас снимем налоги и проживем долго, то долго не удастся продержаться. Пока они немаленькие, эти доходы, — отметил Кудрин. — Я считаю, что на ближайшие шесть лет можно было избежать повышения НДС".Шла речь и о реформе Счетной палаты. Теперь любой гражданин может в интернете получить текст любой госзакупки, будь то строительство дорог, закупка лекарств или стройматериалов. В части контроля над контрабандой Алексей Кудрин рассказал, как выявили хищения в Иркутской области. В ноябре 2019 года правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном экспорте леса в Китай. А летом ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области."Проводили проверку опытные специалисты, которые раньше работали в таможенных органах, которые знают, как работает система декларирования. Выявили целые составы, которые вышли за территорию России с сырым кругляком. Мы сейчас работаем с правоохранителями по данному вопросу. Выведено ресурсов на десятки миллионов тонн", — подчеркнул глава Счетной палаты.Задачи Счетной палаты шире, чем просто контроль над госзакупками и исполнением национальных проектов. Еще один ориентир — сделать эффективнее госкомпании. В ближайшее время аудиторы продолжат анализировать работу "Росатома", Росавтодора, РЖД, "Ростеха", "Газпрома" и "Роснефтегаза".