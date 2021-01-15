Он был вынужден заплатить за льготные лекарства более 140 тыс. рублей.
Собинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается возмещения инвалиду денежных средств, затраченных им на приобретение бесплатного лекарственного препарата.
Установлено, что инвалид 3 группы имеет диагноз, требующий регулярного приема лекарственных препаратов, которыми он должен быть обеспечен на бесплатной основе. Пациенту Собинской ЦРБ в 2020 году были выписаны требуемые лекарства для прохождения эффективного лечения. Однако с августа он своевременно не был ими обеспечен.
В целях исключения прерывания курса лечения пациент был вынужден приобрести назначенное лекарственное средство за счет собственных средств. Всего им было затрачено более 140 тыс. рублей.
Межрайонной прокуратурой в интересах пенсионера в суд направлено заявление о взыскании денежных средств, затраченных им на приобретение лекарства, которым он должен быть обеспечен бесплатно.
В настоящее время иск находится на рассмотрении в Собинском городском суде.