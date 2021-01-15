Он был вынужден заплатить за льготные лекарства более 140 тыс. рублей.

Собинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается возмещения инвалиду денежных средств, затраченных им на приобретение бесплатного лекарственного препарата.Установлено, что инвалид 3 группы имеет диагноз, требующий регулярного приема лекарственных препаратов, которыми он должен быть обеспечен на бесплатной основе. Пациенту Собинской ЦРБ в 2020 году были выписаны требуемые лекарства для прохождения эффективного лечения. Однако с августа он своевременно не был ими обеспечен.В целях исключения прерывания курса лечения пациент был вынужден приобрести назначенное лекарственное средство за счет собственных средств. Всего им было затрачено более 140 тыс. рублей.Межрайонной прокуратурой в интересах пенсионера в суд направлено заявление о взыскании денежных средств, затраченных им на приобретение лекарства, которым он должен быть обеспечен бесплатно.В настоящее время иск находится на рассмотрении в Собинском городском суде.