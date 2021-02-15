Во Владимирской области выявили два новых очага африканской свиной чумы. Указами губернатора Сипягина карантин по АЧС установлен во Владимире и Петушинском районе. В деревне Пекша

Во Владимирской области выявили два новых очага африканской свиной чумы. Указами губернатора Сипягина карантин по АЧС установлен во Владимире и Петушинском районе. В деревне Пекша Петушинского района вспышку чумы выявили в одном из личных подсобных хозяйств. Там карантинные меры установлены до 28 февраля. Пекшинское муниципальное образование и город Костерёво объявлены первой угрожаемой зоной по АЧС.