3 февраля 2022 года Ковровским городским судом вынесен приговор за подделку официального...

3 февраля 2022 года Ковровским городским судом вынесен приговор за подделку официального документа.19 июля 2021 года подсудимый, являющийся сотрудником ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области, обратился за медицинской помощью в Ковровскую районную больницу, где на его имя был оформлен больничный лист. После этого он лечение в медицинском учреждении не проходил, на службе отсутствовал.8 сентября 2021 года нарушитель собственноручно внес в указанный официальный документ дополнительные данные, указав сведения о периоде освобождения от служебных обязанностей, о дате начала выполнения служебных обязанностей, о должностных лицах, выдавших и подписавших больничный лист, тем подделав его. В тот же день он передал поддельный больничный в отдел кадров ФКУ ИК-7 УКФСИН России по Владимирской области.В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с предъявленным ему обвинением.Приговором суда обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, сообщает сайт «Ковров сегодня».Фото: krcsr532.ru