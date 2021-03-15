Пока установлено три потерпевших.

Во Владимире 45-летнего мужчину, занимающегося отделкой квартир, обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей.В пресс-службе УМВД сообщили, что с 2017 года строитель принимал заказы на выполнение работ от жителей региона. Однако после получения средств мужчина исчезал и не отвечал на телефонные звонки. Пострадавшие от действий мастера обратились в полицию.Сотрудники правопорядка пока установили троих потерпевших, которые передали мужчине почти 1,5 млн рублей. Злоумышленник арестован.Если вы пострадали от рук человека, изображенного на фото, то полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4922) 77 83 30, 8 (4922) 77 83 41 и 8 (4922) 37 43 62.