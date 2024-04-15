Признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным. Рассмотреть соответствующее ходатайство просит суд защитник экс-пресс-секретаря владимирского Горсовета. Во Владимире

Признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным. Рассмотреть соответствующее ходатайство просит суд защитник экс-пресс-секретаря владимирского Горсовета. Во Владимире проходит судебный процесс над Юрием Борисовым по делу о клевете в отношении представителей власти. В материалах дела также фигурирует имя другого видного регионального единоросса – Романа Александрова. Правда, последний объявлен в федеральный розыск. В ходе этого слушания