На стройке в ЖК «Поколение» рухнула стрела башенного крана. Трагедии удалось избежать чудом. Происшествие случилось на строительной площадке на улице Северной, когда рабочие перемещали

На стройке в ЖК «Поколение» рухнула стрела башенного крана. Трагедии удалось избежать чудом. Происшествие случилось на строительной площадке на улице Северной, когда рабочие перемещали башенную стрелу. Часть железной конструкции перевесила автомобильный кран, который в итоге завалился на бок, а многотонный элемент «башни» едва не придавил рабочего. Видео инцидента появилось утром 14 апреля. Однако когда точно