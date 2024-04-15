Столкнулись автобус 12-ого маршрута и автомобиль «Лада Веста». ДТП случилось на проспекте Ленина, около дома №35. Госавтоинспекторы зафиксировали столкновение 15 апреля в 12:30. Легковушкой

Столкнулись автобус 12-ого маршрута и автомобиль «Лада Веста». ДТП случилось на проспекте Ленина, около дома №35. Госавтоинспекторы зафиксировали столкновение 15 апреля в 12:30. Легковушкой управлял 65-летний мужчина. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель автомобиля «Лада Веста» 1959 года рождения при перестроении не уступил дорогу автобусу «Мерседес» маршрута №12, движущимся в попутном направлении без