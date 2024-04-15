Кольчугинец вышел ночью курить на балкон и увидел соседа, который пытался выбросить в мусорный бак труп убитой сожительницы. Мужчина увидел торчащую из пакета человеческую руку и вызвал

Кольчугинец вышел ночью курить на балкон и увидел соседа, который пытался выбросить в мусорный бак труп убитой сожительницы. Мужчина увидел торчащую из пакета человеческую руку и вызвал полицию, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Это произошло в ночь на 28 января 2024 года. Установлено, что утром 26 января будущий 53-летний убийца вместе с сожительницей был в