Смертельное ДТП случилось в Суздальском районе. Автомобиль «Богдан» съехал в кювет и перевернулся. Трагедия произошла 14 апреля около 11:30. Легковушкой управлял 46-летний водитель. Он погиб на

Смертельное ДТП случилось в Суздальском районе. Автомобиль «Богдан» съехал в кювет и перевернулся. Трагедия произошла 14 апреля около 11:30. Легковушкой управлял 46-летний водитель. Он погиб на месте аварии. На пассажирском сидении находилась 41-летняя женщина. Она получила тяжелые травмы. О причинах автокатастрофы рассказали в дорожной полиции. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области В Суздальском районе