Хрусталь и несколько слов о любви: во Владимире открылась выставка художницы по стеклу Хрусталь...

"Хрусталь и несколько слов о любви": во Владимире открылась выставка художницы по стеклу"Хрусталь и несколько слов о любви". Выставка с таким названием будет работать до 16 июня. Свои работы впервые представила известный художник Наталья Любимова. Кристина Иванова расскажет подробнее.У этой пары на выставке особое место. Фламинго выполнены в редком цвете "эрбий". Оттенок утренней зари получают путем добавления оксида металла.Автор розовых хрустальных птиц - Наталья Любимова - говорит, что художники буквально гоняются за этим нежным цветом. Потому изделия в таком исполнении дороги во всех смыслах.Наталья Любимова, художник по стеклу:- Их хотели купить, нужна была птица. И мне директор сказал, если ты мне не сделаешь какую-то красивую птицу, то я продам фламинго. Я говорю, я сделаю! Только не продавайте!Заполучить творения этой девушки хотят многие. Посмотреть вживую теперь могут все. В музее Хрусталя открылась первая персональная выставка гусевской художницы по стеклу Натальи Любимовой. Полная света и цвета.Наталья Любимова, художник по стеклу:- Вот этот цвет, он случайно получился, потому что мы от одного цвета, когда переходим к другому...И вот промежутки, которые сложно потом повторить...И художники в этот момент пытаются что-то свое сделать."Хрусталь и несколько слов о любви". О любви здесь на самом деле каждый экспонат, - говорит директор музея Хрусталя Виктория Угрюмова. Эта граненая деревня - признание всему исконно русскому. В каждый домик можно поставить свечу. Собрать их все для выставки было непросто - избушки, опять же, очень быстро раскупают.Виктория Угрюмова, директор Гусь-Хрустального филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Она не роскошная, она не такая яркая, но она очень теплая, она очень такая семейная. И она о Наталье очень много говорит.К семейным ценностям у Натальи отношение трепетное. Она мама двоих детей - Петра и Февроньи. Сама тоже выросла в любви и заботе. И именно семья 13 лет назад посоветовала ей, - студентке отделения промышленного дизайна, - попробовать себя в качестве художника по стеклу. На родном Гусевском заводе.Наталья Любимова, художник по стеклу:- Ну и я решила, почему бы не попробовать и не освоить эту профессию? Пришла. Заболела. И осталась.Сегодня работы гусевской художницы знают по всей стране. Ее снежинка - символ новогодней столицы России - Суздаля. Ларец - дня семьи, любви и верности. А такие хрустальные пуговицы расцветают на рубашках и платьях бренда дизайнера Ульяны Сергеенко.В последние годы у гусевского хрусталя, можно сказать, открылось второе дыхание. Он теперь не пыльный житель серванта, а стильный и вновь модный элемент интерьера.Имена молодых художников "звенят" на всю страну. Но говоря о своем любимом деле, Наталья Любимова всегда подчеркивает: она продолжает учиться. У лучших.Наталья Любимова, художник по стеклу:- Вячеслав Сергеевич Зайцев, Владимир Иванович Касаткин - это мои учителя, которые со мной разбирали работу над ошибками. И до сих пор мы с Владимиром Ивановичем проговариваем моменты. Ну, например, я могу что-то выдувать в форму, какие-то элементы. А он может посоветовать сделать это в гуте, а потом доработать на станке.Марокканские бусы, сочные гранаты и подтаявший лед. Кажется, хрусталь поддается любой ее идее. Иногда, говорит художница, самой не верится, что получится. И здесь особая благодарность заводским мастерам, всегда готовым к экспериментам.Женщин среди художников по стеклу немного. Но их работы, - утверждают ценители, - всегда полны особой смелости и очарования.Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".