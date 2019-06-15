Полицейские и школьники напомнили взрослым участникам дорожного движения об ответственности за детские жизни.

В рамках социальной кампании «Без вас не получится!» и комплексной операции «Подросток» сотрудники ОГИБДД МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия в лагере отдыха с дневным пребыванием детей на базе школы № 7 и в Гусь-Хрустальном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.Полицейские напомнили ребятам о возможных опасных ситуациях и правильной модели поведения на дороге. Особое внимание уделили теме управления велосипедами, самокатами, катании на роликах, гироскутерах и скейтбордах во дворах, ведь с наступлением летнего периода именно такой вид активного отдыха становится излюбленным для детей. В ходе мероприятия ребята узнали о том, как безопаснее всего переходить дорогу, почему нужно везти велосипед в руках при переходе проезжей части, что управление велосипедом требует не только умения, но и большой ответственности. Также автоинспекторы акцентировали внимание ребят и на средства индивидуальной защиты - шлеме, наколенниках, налокотниках, перчатках.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также специальные средства защиты, ежедневно используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, посидеть в нем, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки. Кроме того, ребята смогли померить бронежилеты и каски.В рамках социальной кампании «Без вас не получится!» сотрудники Госавтоинспекции и ребята напомнили взрослым участникам дорожного движения об ответственности за детские жизни, вручив им листовки с полезной информацией.