Финал профессионального состязания пройдет этой осенью.

Руководитель Анопинской средней школы Роман Мещеряков вошел в число 30 финалистов престижного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Директор года России». Очный этап этого масштабного состязания состоится в Иркутске, причем изначально за победу боролись более 900 руководителей образовательных учреждений со всей страны.На первом этапе очного тура нашему земляку предстоит пройти два сложных испытания под названиями «Траектория движения» и «За и Против». По результатам этих соревнований жюри определит пятерку сильнейших лауреатов, которые продолжат борьбу в финальной части конкурса.Заключительные мероприятия профессионального смотра пройдут в период с 20 сентября по 2 октября 2026 года.