В суд направлено уголовное дело.

Напомним, что , как установило расследование, год назад заместитель главного врача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира» Александр Певунов получил взятку в размере 1,1 млн рублей отловное дело направлено в Октябрьский районный суд. Певунова обвиняют в совершении преступлении, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.Кстати, в это же время был арестован и главный врач БСП за сходное преступление. Евгения Яскина обвинили в получении взятки в особо крупном размере — 1,7 миллиона рублей. Так же за эти деньги он взялся обеспечить победу в электронном аукционе на поставку специализированного оборудования.