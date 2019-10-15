Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа, сообщают Известия.

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа, сообщают "Известия". Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин легко сможет проследить рост тарифов. По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые на данный момент получают жители некоторых регионов страны. Во Владимирской области работа по переходу на единую платёжку началась ещё в начале 2019-го года."Радио России-Владимир"