Он превысил скорость на 15 километров в час.

Передано в суд дело одного из участников смертельного ДТП, которое произошло 12 мая прошлого года. Тогда, на трассе М7, водитель фуры, следовавшей из Москвы в Нижний Новгород «усеял» проезжую часть шестью бочками с жидким мылом. Жидкость разлилась и растеклась на десятки метров.До приезда инспекторов ГИБДД никто не перекрыл аварийный участок и не выставил предупредительные знаки. Из-за этого случилось три ДТП. В одном из них «Ауди» протаранила фуру «Сканиа». Результат – три погибших.Против выжившего водителя «Ауди» возбудили уголовное дело. Выяснилось, что «немец» ехал по трассе со скоростью 105 километров в час. К водителю грузовика, из которого разлилось мыло, претензий со стороны органов правопорядка нет.В ближайшее время Ковровский суд приступит к рассмотрению дела и установит были бы последствия происшествия менее тяжёлыми, если бы мужчина не превысил скорость на 15 километров.