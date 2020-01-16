16.01.2020

2020-01-16 18:50:03

Во Владимирской области заключенный за взятки пытался улучшить условия содержания

В Киржаче состоялся суд над заключенным лечебно-исправительной колонии. В прошлом году осужденный предложил инспектору за денежное вознаграждение создать лояльные ему условия отбывания наказания. За полученные предметы в виде мобильных телефонов различной модификации, флеш-накопителей, наручных часов передал сотруднику 15 тысяч рублей, как часть обещанной взятки в размере 122 тысяч рублей.

Приговором Киржачского районного суда с учетом предыдущего судебного приговора осужденному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ЛИУ-8, обвиняемого в получении взятки, находится в стадии судебного рассмотрения.