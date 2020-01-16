Вместо этого в 2020 году будет разработан проект восстановления исторического здания

14 января на пресс-конференции глава администрации города Владимира Андрей Шохин рассказал о планах властей относительно бывшего кинотеатра «Художественный». По словам сити-менеджера, возможно там будет не кинотеатр.Кинотеатр «Художка» был закрыл ещё в 2008 году и с тех пор ни работал ни дня. Мэрия города Владимира пыталась найти зданию арендатора и даже сдавала его в концессию на 49 лет компании «Лилу Продакшн», которая должна была произвести реконструкцию. Однако ни одна компания так и не выполнила своих обязательств.По словам Шохина, здание кинотеатра больше не будет сдаваться в аренду, ибо мэрия «уже дважды наступила на эти грабли». Вместо этого в 2020 году будет разработан проект восстановления «Художки», который планируется передать в Минкульт. Правда, сити-менеджер добавил, что возможно в этом здании будет уже не кинотеатр.