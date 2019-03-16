Одиннадцать человек получили легкие травмы в результате пожара, устроенного в жилом доме в центре Парижа в 18-ю субботу протестов движения желтых жилетов. Среди пострадавших - двое полицейских, передает французский телеканал BFMTV.

Одиннадцать человек получили легкие травмы в результате пожара, устроенного в жилом доме в центре Парижа в 18-ю субботу протестов движения "желтых жилетов". Среди пострадавших — двое полицейских, передает французский телеканал BFMTV.Причиной пожара был поджог протестующими отделения банка на первом этаже жилого дома неподалеку от Елисейских полей. Пожарные спасли двух человек — женщину и ее ребенка, заблокированных огнем на втором этаже. Квартал был оцеплен, французские огнеборцы задействовали 10 пожарных автомобилей."Пожарные Парижа и наши силы правопорядка эвакуировали всех жильцов из умышленно подожженного здания, — написал в "Твиттере" глава МВД Франции Кристоф Кастанер. — Пожар взят под контроль. Лица, совершившие этот акт, не являются ни протестующими, ни погромщиками: они убийцы".Les @PompiersParis et nos forces de l’ordre viennent de procéder à l’évacuation de tous les habitants d’un immeuble, délibérément incendié.Le feu est maîtrisé.Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs: ce sont des assassins. pic.twitter.com/mh0BgZACzf— Christophe Castaner (@CCastaner) 16 марта 2019 г.По сообщению префектуры полиции Парижа, в нижней части Елисейских полей ситуация остается крайне сложной: в этом районе зафиксировано много разрушений и грабежей. По данным на 13:30 местного времени (15:30 по Москве), задержаны 64 человека.