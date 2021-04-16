Местная администрация заключила временный договор на перевозку детей.

Глава администрации Суздальского района не отреагировал на представление прокуратуры, которая требовала обеспечить местных детей школьным автобусом. Теперь надзорное ведомство намерено судиться с чиновниками.В Суздальскую межрайонную прокуратуру обратились родители учащихся из деревень Велисово и Раменье. Ребята учатся в школе в Соколе. Однако власти не побеспокоились о транспортном обеспечении детей.Проверка установила, что с ноября 2020 года в школах в Соколе и Добрынском проблема организации бесплатной перевозки так и не решена. В адрес главы района было внесено представление, но нарушения до сих пор не устранены.Власти не оставили прокурорам выбора. Последние направили иск в суд.В настоящее время райадминистрация заключила временный договор на перевозку школьников. Надзорное ведомство намерено добиться организации процесса на постоянной основе.