Он отметил, что защищался на диссертационном совете в Москве в присутствии уважаемых специалистов.

Вице-гулернатор Владимирской области Роман Годунин опроверг публикацию «Диссернета» о плагиате в своей научной работе.Он отметил, что защищался на диссертационном совете в Москве в присутствии уважаемых специалистов.«Писал сам, защищал сам. Если есть какие-то претензии, то, пожалуйста, желаюшие могут подать жалобу в уполномоченный орган», - подчеркнул замгубернатора.Ранее в СМИ сообщалось, что в работе чиновника найдены крупные куски заимствований. Речь шла о 49 страницах из 131, на которых были выявлены совпадения с диссертациями, опубликованными ранее.