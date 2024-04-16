Год колонии получила жительница Меленок за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних В...

Год колонии получила жительница Меленок за нападение на инспектора по делам несовершеннолетнихВ Меленках местной жительнице вынесен приговор за применение насилия в отношении представителя власти.Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года женщина оставила своего несовершеннолетнего ребенка, требующего ухода в связи с имеющимся заболеванием, на длительное время дома у своей матери, а сама на несколько дней уехала к сожителю распивать спиртное. В связи этим ее мать обратилась в органы системы профилактики.По месту нахождения осужденной пришла инспектор по делам несовершеннолетних, которой принято решение о составлении в отношении женщины протокола об административном правонарушении.Как сообщили в Следственном комитете по Владимирской области, не желая быть привлеченной к административной ответственности, фигурантка нанесла удары по голове и телу сотрудницы полиции, причинив телесные повреждения, повлекшие вред ее здоровью.Виновной назначено 1 колонии общего режима.Фото: СУ СК РФ по Владимирской области