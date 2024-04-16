Год колонии получила жительница Меленок за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних
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Год колонии получила жительница Меленок за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних
В Меленках местной жительнице вынесен приговор за применение насилия в отношении представителя власти.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года женщина оставила своего несовершеннолетнего ребенка, требующего ухода в связи с имеющимся заболеванием, на длительное время дома у своей матери, а сама на несколько дней уехала к сожителю распивать спиртное. В связи этим ее мать обратилась в органы системы профилактики.
По месту нахождения осужденной пришла инспектор по делам несовершеннолетних, которой принято решение о составлении в отношении женщины протокола об административном правонарушении.
Как сообщили в Следственном комитете по Владимирской области, не желая быть привлеченной к административной ответственности, фигурантка нанесла удары по голове и телу сотрудницы полиции, причинив телесные повреждения, повлекшие вред ее здоровью.
Виновной назначено 1 колонии общего режима.
Фото: СУ СК РФ по Владимирской области