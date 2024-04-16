«Месяц Владимирской области» проходит в социальной сети «Одноклассники» С 15 апреля по 15 мая 2024...

«Месяц Владимирской области» проходит в социальной сети «Одноклассники»С 15 апреля по 15 мая 2024 года социальная сеть «Одноклассники» совместно интернет-порталом «Золотые ворота культуры» и Региональным Министерством культуры проводит «Месяц Владимирской области». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.Подписчики группы «Золотые ворота культуры» в ОК смогут посмотреть анимированные видеоролики о легендах Владимирской области и её истории, узнать о культурных учреждениях региона и главных событиях каждой недели.Все желающие смогут пройти онлайн-тест, чтобы больше узнать о городах 33 региона.По словам организаторов, подписчиков группы ждёт конкурс, где можно выиграть билеты в театры, музеи и филармонию.Кроме того, пользователи Одноклассников смогут установить тематические маски на аватары и получить стикеры.А юную аудиторию проекта ждёт онлайн-трансляции ярких и красочных спектаклей Владимирского театра кукол.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области