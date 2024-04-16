Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После указа президента РФ на должность начальника регионального УФСИН назначен полковник внутренней службы Александр Шек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Мужчина начал свой путь в уголовно-исполнительной системе в 1993 году с должности начальника отряда в исполнительном учреждении. Сейчас же он дослужился до начальника территориального органа.Нынешний директор ФСИН Аркадий Гостей уверен, что работа Александра Шека повысит эффективность деятельности подчинённых подразделений.