Пик паводка во Владимирской области пройден, но начался пожароопасный сезон Число подтопленных...

Пик паводка во Владимирской области пройден, но начался пожароопасный сезонЧисло подтопленных приусадебных участков сокращается: с 324-х в пик до 205-ти на утро 16 апреля. Тему обсудили на оперативном заседании областного правительства.В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой. Сейчас самый высокий уровень воды фиксируется в Вязниках и в Коврове. Продолжается подъем уровня Оки. Пока некритичный.Также Во Владимирской области начался пожароопасный сезон. Запрещается использование открытого огня, проведение пожароопасных работ и выжигание травы.