Председатель Владимирского отделения Российского детского фонда Елена Афанасьева рассказала, в чем...

Председатель Владимирского отделения Российского детского фонда Елена Афанасьева рассказала, в чем нуждаются дети, и как исполняются их мечтыКакие благотворительные проекты во Владимирской области реализует региональное отделение Российского детского фонда? В чём нуждаются дети, и как исполняются их мечты?И о путешествии крупного рогатого скота из однПредседатель Владимирского отделения Российского детского фонда Елена Афанасьева рассказала, в чем нуждаются дети, и как исполняются их мечтыой многодетной семьи в другую. Как в области реализуется проект "Детям сельской глубинки"? Вестям рассказала Елена Афанасьева, председатель владимирского отделения фонда.