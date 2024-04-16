Смотрите Вести в 14:30: Епархия попросила на выход учредителей Суздальской православной...

Смотрите "Вести" в 14:30: Епархия попросила "на выход" учредителей Суздальской православной гимназииСо своим уставом...- Епархия попросила "на выход" учредителей Суздальской православной гимназии...Чем может обернуться такая реорганизация? И при чем здесь здание школы?Прожоры-вредители- Он садоводам и растениям - не пара! Регион готовится к нашествию непарного шелкопряда.Совершенный рельеф- И в Суздале - сильные духом и телом...Кто стал абсолютным чемпионом на турнире по бодибилдингу?