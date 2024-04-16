В число призёров и победителей конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» вошли 18 авторских работ наших земляков.

В число призёров и победителей конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» вошли 18 авторских работ наших земляков. Об этом рассказала правительства Владимирской области.На участие было подано свыше 140 заявок, однако до финала добрались всего 62 участника. Конкурсанты представляли сувениры, посвящённые истории и достопримечательностям Золотого кольца России.Несмотря на серьёзную конкуренцию, владимирцы смогли максимально проявить себя. Участники из 33-го региона завоевали первые и призовые места в разных номинациях конкурса.К примеру, в ценовой категории до 500 рублей номинации «Гастрономический сувенир Золотого кольца» гран-при получила работа «Монпансье леденцовое с видами города» (ИП Горев А.Н. г. Владимир). А в той же категории номинации «Полиграфический сувенир Золотого кольца» третье место присудили работе «Книга-путеводитель по древнему Владимиру» (ООО «Дизайн Профи», г. Владимир).