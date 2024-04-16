Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Ударившая в Меленках инспектора ПДН женщина села на год в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Установлено, что женщина, у которой на иждивении находился ребёнок-инвалид, на несколько дней ушла в разнос – выпивала спиртные напитки у своего сожителя. Когда к компании пришёл инспектор по делам несовершеннолетних и оформил на женщину протокол об административном правонарушении, то последняя нанесла не менее четырёх ударов кулаком по голове и плечу.«В результате преступных действий потерпевшей причинено телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга», – резюмируют в надзорном ведомстве.Приговор суда лаконичен – год колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.