В Гусь-Хрустальном районе готовятся к борьбе с вредителем, который прошлым летом атаковал область. Министерство лесного хозяйства проводит обследование в очаге обитания непарного

В Гусь-Хрустальном районе готовятся к борьбе с вредителем, который прошлым летом атаковал область. Министерство лесного хозяйства проводит обследование в очаге обитания непарного шелкопряда. Специалистам предстоит оценить численность насекомых, а также определить их выживаемость и сроки развития после зимовки. Обследование началось вчера, 15 апреля, и продолжается сегодня. Всего за два дня проверят 33 пункта учёта на