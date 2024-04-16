Новый ангиограф появился в Муромской ЦРБ. С его помощью врачи смогут проводить диагностику системы кровообращения, оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с острым коронарным

Новый ангиограф появился в Муромской ЦРБ. С его помощью врачи смогут проводить диагностику системы кровообращения, оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом и стентировать коронарные артерии. Кроме того, в планах есть внедрение новых методов лечения и диагностики сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей, рассказали в пресс-службе минздрава. Александр Шилкин, заместитель главврача