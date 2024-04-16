Об этом рассказали на сайте Центра классической музыки.

Во Владимире пройдёт вечер памяти основателя Губернаторского симфонического оркестра Артёма Эдуардовича Маркина. Об этом рассказали на сайте Центра классической музыки.Управлением оркестра займётся продолжатель семейной династии Василиса Маркина. В составе лaypeаты конкypca "Солист оркестра" paзных лет Мeланья Тoчилова (скрипка), Аpина Туренко (флейта), Глeб Пaнoв (скрипка), Тиxoн Евлaнов (виолончель), Анacтасия Нaговицына (фортепиано), Акcинья Пoтемкинa (фортепиано).Начало в 18:30. В кассе Центра классической музыки можно получить бесплатные билеты.