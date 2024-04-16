Во Владимирской области на должность начальника областного УФСИН назначен полковник внутренней...

Во Владимирской области на должность начальника областного УФСИН назначен полковник внутренней службы Александр ШекДиректор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника УФСИН России по Владимирской области.В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, руководство региональных органов исполнительной власти, личный состав Управления и Владимирского юридического института ФСИН России. Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной службы исполнения наказаний.Указом Президента Российской Федерации на должность начальника областного УФСИН назначен полковник внутренней службы Александр Шек.Кроме того, директор ФСИН России обсудил с Губернатором Владимирской области Александром Авдеевым расширение сети исправительных центров, развитие сотрудничества в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», отдельные положения которого вступили в силу с 1 января 2024 года.Глава региона в своем выступлении выразил готовность в укреплении всестороннего взаимодействия с областным Управлением пенитенциарного ведомства.Александр Шек в ответном слове поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и добавил, что сделает все необходимое для выполнения поставленных задач.Фото: официальный телеграм-канал ФСИН России