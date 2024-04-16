Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал. В нем участвуют более 200 человек по 18 компетенциям.

Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал. В нем участвуют более 200 человек по 18 компетенциям. Соревнования пройдут в 3 категориях – «школьники», «студенты», «специалисты», рассказали в пресс-службе правительства. Участники в рамках чемпионата поучаствуют еще и в конференциях, круглых столах, мастер-классах, выставке, ярмарке вакансий, встречах со спортсменами. А