Перед судом предстанет 61-летний житель Юрьев-Польского района.

Перед судом предстанет 61-летний житель Юрьев-Польского района. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ноябре прошлого года водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду, однако выводы мужчина не сделал. В марте 2024 года он снова выпил и сел за руль своей машины. По пути товарища остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что житель Юрьев-Польского района пьян.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.«На автомобиль обвиняемого марки «BMW» наложен арест, судом будет рассмотрен вопрос о его конфискации», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.